10 Tage, 435 Meilen, ein unvergessliches Abenteuer: Für den Profi-Athleten Michael Light (Mark Wahlberg) sind die Adventure Racing World Championships in der Dominikanischen Republik die letzte Chance, einen großen Wettkampf zu gewinnen. Das fordernde Rennen bringt ihn und seine Teamkollegen Leo (Simu Liu), Olivia (Nathalie Emmanuel) und Chik (Ali Suliman) an ihre Grenzen. Doch die unerwartete Begegnung mit einem Straßenhund ändert alles: Gemeinsam mit ihrem neuen, auf den Namen Arthur getauften, tierischen Gefährten werden Michael und sein Team vor überraschende Herausforderungen gestellt und lernen, dass Loyalität, Zusammenhalt und Freundschaft am Ende der größte Preis sind.

ARTHUR DER GROSSE erzählt die Geschichte eines einmaligen Abenteuers – fesselnd, bewegend und mitten ins Herz! Der Film basiert auf den wahren Erlebnissen des schwedischen Extremsportlers Mikael Lindnord im Jahr 2014. Seine Zufallsbegegnung mit einem ganz besonderen Hund während der Adventure Racing Weltmeisterschaften in Südamerika führte zu einer Freundschaft fürs Leben. Mit Hollywood-Star Mark Wahlberg („Uncharted“) in der Hauptrolle und als Produzent sowie unter der Regie von Simon Cellan Jones („The Family Plan“) kommt diese außergewöhnliche Geschichte nun auf die große Leinwand. An Wahlbergs Seite spielen Simu Liu („Barbie“), Juliet Rylance („Bailey – Ein Freund fürs Leben“), Nathalie Emmanuel („Fast & Furious 10“) und Ali Suliman („Die Schwimmerinnen“).

Wir verlosen 3 Fanpakete zum Film!

Teilnahmeschluss ist der 25.04. die Auslosung erfolgt am selben Tag.

