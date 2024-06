Bad Boys 4: Ride or die

Die Detectives Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) patrouillieren wie gewohnt in den Straßen Miamis. Während Mike sich bemüht, seinem Partner einen etwas gesünderen Lebensstil näher zu bringen, kommen die beiden Cops einem Korruptionsskandal auf die Spur, der sie geradewegs ins Herz der Polizei von Miami führt. Den entscheidenden Hinweis bekommen die Bad Boys von ihrem verstorbenen Captain Howard (Joe Pantoliano), der in der Öffentlichkeit als Hintermann eines Drogenkartells verleumdet wird, und den beiden Cops posthum einen Hinweis hinterlässt. Um den Fall zu lösen und den Namen ihres verstorbenen Chefs wieder rein zu waschen, müssen sich die beiden Cops in dunklen Regionen außerhalb des Gesetzes bewegen. -nr

