Best of Cinema: Cliffhanger

Gabe Walker (Sylvester Stallone) gilt als bester Mann der Bergwacht in den Rocky Mountains, doch nach einem tragischen Unfall hat er sich geschworen, nie wieder einen Fuß in die Berge zu setzen. Mehr als ein Jahr ist seit dem Unglück vergangen, als ein Flugzeug in den Rockys abstürzt, und nur der Beste kann die Überlebenden vor dem sicheren Tod bewahren. Für Walker eine Frage der Ehre: Er entschließt sich also doch, erneut den Aufstieg zu wagen. Doch was Walker auf dem Gipfel erwartet, stellt sogar ihn auf eine harte Probe.

×

Renny Harlins Actionklassiker mit Sylvester Stallone und John Lithgow in den Hauptrollen erhielt im Jahr 1994 insgesamt drei Oscar®-Nominierungen: In der Kategorie Best Sound sowie zweimal in Best Effects, für das Sound Effects Editing und die Visual Effects.

Am 4. Februar kehrt der legendäre 90er-Jahre Action-Thriller für einen Tag zurück auf die große Leinwand. Gezeigt wird die Uncut-Version – aufwendig in 4K restauriert und mit jeder Menge Adrenalin im Gepäck!

Wir verlosen 2x2 Kinokarten!

Teilnahmeschluss ist der 03. Februar, die Auslosung erfolgt am selben Tag.