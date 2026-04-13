Best of Cinema: Die drei Tage des Condor

Für den ersten Dienstag im Mai steht ein weiteres, packendes Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best of Cinema in den Startlöchern, das bereits 1975 seine Weltpremiere feierte, doch noch immer brandaktuell ist. Mit Die drei Tage des Condor schuf der Oscar ®-prämierte Sydney Pollack einen intelligenten und hochspannenden Politthriller, der die Macht und zweifelhaften Moralvorstellungen der Geheimdienste kritisch in Frage stellt. Die Geschichte um CIA-Agent Joe Turner, der gegen einen unerbittlichen Machtapparat ankämpft, ist mit dem preisgekrönten Robert Redford in der Hauptrolle hochkarätig besetzt. Am 5. Mai kehrt der Thriller, der laut Time Out ein „faszinierendes Stück Neo-Hitchcock“ ist, und zu den Klassikern des Paranoia-Kinos der 70er Jahre gehört, zurück auf die große Leinwand.

Zum Film:

Joseph Turner (Robert Redford), Codename Condor, arbeitet als Analytiker in einer New Yorker Außenstelle der CIA. Eines Tages kommt er von der Mittagspause zurück und findet das Büro verwüstet und sämtliche Kollegen ermordet vor. Als er den Vorfall seinen Vorgesetzten meldet und daraufhin nur knapp einer Falle entgeht, wird ihm bewusst, dass die Verantwortlichen aus den eigenen Reihen kommen. Er taucht bei der Fotografin Kathy (Faye Dunaway) unter und begibt sich mit ihrer Hilfe auf die gefährliche Suche nach den Drahtziehern und ihrem Motiv.

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Teilnahmeschluss ist der 30. April 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.