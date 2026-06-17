Best of Cinema: Into The Wild

Mit Into The Wild steht ein weiteres Highlight der BEST OF CINEMA-Reihe in den Startlöchern. Diesmal geht es auf ein großes und intensives Abenteuer … mit der Wildnis als Ziel! Mit Into The Wild verfilmte Sean Penn die spektakuläre Geschichte des Aussteigers Christopher McCandless, der in den 90er-Jahren durch die USA nach Alaska reist.

Der junge Christopher McCandless (Emile Hirsch) bricht nach seinem Studium radikal mit seinem wohlhabenden, aber lieblosen Leben. Ohne Geld reist er quer durch die USA Richtung Alaska, trifft andere Aussteiger (u.a. Kristen Stewart und Catherine Keener), schließt Freundschaften und findet menschliche, lang vermisste Nähe. Doch auf der Suche nach der Freiheit kann ihn niemand halten ...

Wir verlosen 2x2 Kinofreikarten für den einmaligen Termin am 07. Juli 2026!

Teilnahmeschluss ist der 03. Juli 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.