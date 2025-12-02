Best of Cinema: John Wick

Das neue Jahr beginnt mit jeder Menge Action und einer ordentlichen Portion Starpower. In den Startlöchern der BEST OF CINEMA-Reihe wärmt sich JOHN WICK bereits auf, um im Januar richtig ordentlich Rache zu nehmen. Mit der Figur John Wick liefert Regisseur und Ex-Stuntman Chad Stahelski dem Publikum einen gnadenlosen Racheengel, der in rasanten, atemberaubenden Actionszenen seine Gegner stilsicher das Fürchten lehrt. Das Action-Spektakel, das auf einem Drehbuch von Derek Kolstad basiert, hat mit inzwischen vier Filmen und einem Spin-Off eine große Fangemeinte aufgebaut.

Am 6. Januar kehrt das Genre-Highlight als bereits 50. Titel der beliebten Kinoreihe nun zurück auf die große Leinwand. Hochkarätig besetzt mit Superstar Keanu Reeves, der mit seiner Rolle als One-Man-Army „John Wick“ triumphal ins Actiongenre zurückkehrt. An seiner Seite brilliert ein großartiger Cast um Willem Dafoe („Florida Project“), Michael Nyquist („Verblendung“) und Ian McShane („American Gods“).

Wir verlosen 2x2 Tickets für den einmaligen Termin am 06. Januar 2026!

Teilnahmeschluss ist der 30. Dezember 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.