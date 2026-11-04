Best of Cinema: Liebe braucht keine Ferien

Iris (Kate Winslet) und Amanda (Cameron Diaz) sind grundverschieden – die eine lebt in einem verträumten englischen Dorf, die andere bewohnt ein glamouröses Hollywood-Anwesen. Sie haben aber eine Gemeinsamkeit: Kein Glück in der Liebe. Auf der Suche nach Ablenkung kreuzen sich ihre Wege zufällig im Internet. Spontan beschließen sie, ihre Häuser zu tauschen. Statt Ruhe und Abgeschiedenheit warten neue Bekanntschaften auf sie, die die Herzen unerwartet schneller schlagen lassen – und es folgt die Erkenntnis, dass mit einer neuen Adresse tatsächlich ein neues Leben beginnen kann...

Mit Liebe braucht keine Ferien steht das nächste Highlight der Best of Cinema-Reihe in den Startlöchern – und passend zur Weihnachtszeit wird es romantisch!

Mit ihrer turbulenten Beziehungskomödie schuf Regisseurin Nancy Meyers („Was das Herz begehrt“, „Was Frauen wollen“) einen Film voller Herz, Humor und Leidenschaft. Hochkarätig besetzt mit Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law und Jack Black.

Zu seinem 20. Leinwandjubiläum kehrt die Geschichte rund um Iris (Kate Winslet) und Amanda (Cameron Diaz), die beide dringend eine Veränderung in ihrem Leben suchen, in 4K zurück ins Kino – und verspricht in der kalten Jahreszeit herzerwärmende Momente.

Wir verlosen für den Best of Cinema-Termin am 1. Dezember 2026 2 x 2 Kinofreikarten!

Teilnahmeschluss ist der 24. November 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.