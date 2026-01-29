Best of Cinema: Oldboy

Mit Oldboy steht ein besonderes Genre-Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe Best of Cinema in den Startlöchern. Der koreanische Kultthriller, der u. a. mit dem Großen Preis der Jury bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2004 ausgezeichnet wurde, gilt als Meisterwerk des modernen Kinos.

Regisseur Park Chan-wook („No Other Choice“, „Die Frau im Nebel“) inszenierte die Geschichte eines Mannes, der nach fünfzehn Jahren Gefangenschaft in völliger Isolation plötzlich freikommt, ohne zu wissen, warum er eingesperrt wurde oder wer dahintersteckt – ein unvergesslicher Rachetrip, bei dem Schönheit und Grausamkeit Hand in Hand gehen.

Am 3. März kehrt Oldboy nun in 4K restauriert für einen Tag zurück auf die große Leinwand.

Wir verlosen für den Best of Cinema Termin am 03. März 2026 2x2 Kinokarten!

Teilnahmeschluss ist der 24. Februar 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.