Best of Cinema: Rocky

Am 3. November ist es so weit: Sylvester Stallone steigt wieder in den Ring und kehrt als Rocky Balboa zurück auf die große Leinwand – eine Figur, die bis heute als eine der einflussreichsten der Filmgeschichte gilt.

Mit ROCKY gelang Stallone, der nicht nur die Hauptrolle übernahm, sondern auch das Drehbuch schrieb, der Durchbruch in Hollywood!

Trotz des geringen Budgets avancierte die Underdog-Geschichte zum erfolgreichsten Film des Jahres 1976 und wurde im darauffolgenden Jahr insgesamt mit drei Oscars® (Bester Film, Beste Regie und Bester Schnitt) geehrt.

In 4K restauriert kehrt der damalige Überraschungserfolg nun 50 Jahre nach seiner Uraufführung zurück ins Kino. Einen ersten Eindruck gibt der neue Trailer zum BEST OF CINEMA-Release, der ab sofort auf dem Presseserver von capelight pictures zur Verfügung steht und hier auf YouTube zu sehen ist:

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Wir verlosen für den einmaligen Termin am 3. November 2026 – 2x2 Kinofreikarten!

Teilnahmeschluss ist der 27. November, die Auslosung erfolgt am selben Tag.