Best of Cinema: Sicario

Mit SICARIO steht ein weiteres Highlight im Rahmen der Kino-Event-Reihe BEST OF CINEMA in den Startlöchern und offenbart eine Welt voller Korruption und Gewalt, in der Moral schon längst keine Kategorie mehr ist.

Nach seinem aufwühlenden und hochgelobten US-Debüt „Prisoners“ inszenierte „Dune"-Regisseur Denis Villeneuve mit SICARIO erneut einen ebenso brillanten wie intensiven Thriller voller Hochspannung. Im Fokus der Geschichte: Eine idealistische FBI-Agentin, die sich als Teil einer Spezialeinheit in das Territorium eines mexikanischen Kartell-Bosses begibt…

Hochkarätig besetzt mit Golden Globe-Gewinnerin Emily Blunt („Der Teufel trägt Prada“), Oscar®-Preisträger Benicio del Toro („Traffic“) und Josh Brolin („Dune“)! Am 7. April kehrt der intensive Thriller nun zurück auf die große Leinwand.

Kurzinhalt:

Der Drogenkrieg beherrscht seit Jahren den Grenzbereich zwischen Arizona und Mexiko. Nachdem die idealistische FBI-Agentin Kate Macer (Emily Blunt) im Geheimversteck eines Drogenkartells einen grausamen Fund macht, meldet sie sich zu einer internationalen Task-Force, um Jagd auf die Drahtzieher zu machen. Ihr erster Einsatz führt Kate direkt in das umkämpfte Grenzgebiet, wo sich ein routinierter Gefangenentransfer innerhalb von Sekunden als gefährlicher Hinterhalt entpuppt. Nur durch die Hilfe des ebenso skrupellosen wie kampferprobten Söldners Alejandro (Benicio del Toro) kann sie entkommen. Bei der nächsten Geheimoperation trifft sie Alejandro wieder, der wie sie Bestandteil einer Spezialeinheit ist. Doch bald wird klar, dass er zusammen mit anderen Mitstreitern eigene Pläne verfolgt. Kates moralische Überzeugungen werden einer harten Prüfung unterzogen, als die Grenzen zwischen Gut und Böse im Laufe der Operation zusehends verschwimmen…

