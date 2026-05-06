Best of Cinema: Spaceballs

Mit SPACEBALLS steht ein weiterer Kultstreifen im Rahmen der Kino-Event-Reihe BEST OF CINEMA in den Startlöchern. Nach Komödienklassikern wie „Der wilde wilde Westen“ oder „Frankenstein Junior“ hat sich Regisseur, Produzent und Co-Auto Mel Brooks in eine weit entfernte Galaxie begeben, um eine der berühmtesten Genreparodien der Filmgeschichte zu drehen. SPACEBALLS gehörte seinerzeit mit knapp 1,2 Millionen Besucher*innen in Deutschland zu den erfolgreichsten Kinostarts des Jahres 1987 und avancierte mit Figuren wie dem von John Candy gespielten Möter zum absoluten Kultfilm. Am 2. Juni kehrt die Komödie, die sich bis heute enormer Beliebtheit erfreut und im kommenden Jahr eine Fortsetzung erhält, restauriert in 4K und mit jeder Menge Saft zurück auf die große Leinwand.

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Teilnahmeschluss ist der 26. Mai, die Auslosung erfolgt am selben Tag.