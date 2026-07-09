Best of Cinema: Terminator

Seit Jahrzehnten wütet der Krieg der Maschinen zur Vernichtung der Menschheit, doch die letzte Schlacht soll nicht in der Zukunft geschlagen werden: Der Terminator, ein hochentwickelter Cyborg und die perfekte Tötungsmaschine, wird ins Jahr 1984 geschickt, um Sarah Connor zu eliminieren, bevor sie den späteren Anführer der Resistance zur Welt bringen kann. Dieser entsendet zu ihrem Schutz ebenfalls seinen besten Mann in die Vergangenheit, in der sich nun das Schicksal der gesamten Menschheit entscheidet …

Der einstige Überraschungserfolg aus dem Jahr 1984 markierte nicht nur den Beginn von James Camerons beachtlicher Karriere, sondern bedeutete auch den endgültigen internationalen Durchbruch für Hauptdarsteller Arnold Schwarzenegger. Heute gilt der mit vergleichsweise geringem Budget produzierte Sci-Fi-Actionthriller als popkultureller Meilenstein und einer der bedeutendsten Filme der Video-Ära, dessen ikonische One-Liner und originelles Storytelling neue Maßstäbe im Genrekino setzten. Schwarzeneggers berühmter Satz „I'll be back“ wurde vom American Film Institute auf Platz 37 der 100 berühmtesten Filmzitate aller Zeiten gewählt.

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Teilnahmeschluss ist der 28. Juli, die Auslosung erfolgt am selben Tag.