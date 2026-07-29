Best of Cinema: The Fast & The Furious

Mit The Fast & The Furious steht das nächste Highlight der Best of Cinema-Reihe in den Startlöchern – jede Menge PS, Adrenalin und Starpower inklusive.

Mit seiner Regiearbeit schuf Rob Cohen im Jahr 2001 den Auftakt zu einem der erfolgreichsten Film-Franchises aller Zeiten. Hochkarätig besetzt mit Vin Diesel, Paul Walker und Michelle Rodriguez und angesiedelt in der explosiven Welt der illegalen Straßenrennen von Los Angeles wurde The Fast & The Furious zu einem absoluten Kult.

Und schon bald heulen die Motoren wieder auf: Denn zum 25. Leinwandjubiläum rast das Action-Spektakel wieder über die großen Leinwände und kehrt am 1. September im Rahmen der beliebten Best of Cinema-Reihe in 4K zurück ins Kino.

Inhalt:

Wenn die Sonne untergeht ... erwacht eine neue Welt! In der explosiven Welt der illegalen Straßenrennen von Los Angeles gilt: Wer den schnellsten Wagen fährt, kriegt die schönsten Frauen und den größten Respekt!

Für Dominic (Vin Diesel - "Riddick - Chroniken eines Kriegers") sind nur drei Sachen im Leben wichtig: sein hochgetuntes Auto, seine Autogang und seine Schwester Mia. Bei einem Rennen trifft er auf Brian (Paul Walker - "The Skulls"), einen Newcomer in der Szene, der mit seinem aufgemotzten Mitsubishi den Champion Dominic herausfordert. Als plötzlich die Polizei auftaucht und Dominic in der Klemme sitzt, ist es ausgerechnet Brian, der ihm raushilft. Dominic nimmt Brian in seiner Gang auf und die beiden freunden sich nach und nach miteinander an. Was Dominic nicht ahnt: Brian ist Undercover-Cop, der eine Reihe von spektakulären LKW-Überfällen aufklären soll. Bei der Beute handelt es sich immer um extrem wertvolle Fracht und die Art der Überfälle ist stets die gleiche: Die Trucks werden bei voller Fahrt geentert und entführt. Sie können nur auf das Konto von extrem guten Fahrern gehen. Was als einfacher Einsatz begann, wird für Brian bald mehr als nur Polizeiarbeit: Er verliebt sich ausgerechnet in Mia und geht immer mehr in der Szene auf. Doch einige Bandenmitglieder wittern in ihm nicht nur einen Konkurrenten, sondern auch den Bullen - erst recht, als interne Informationen über die Gang nach außen dringen. Beim finalen Showdown muss sich Brian zwischen seinem Pflichtbewusstsein als Cop und seiner Freundschaft zu Dominic entscheiden. Wem wird seine Loyalität gehören?

Wir verlosen 2x2 Kinofreikarten für den einmaligen Termin am 1. September 2026!

Teilnahmeschluss ist der 24. August, die Auslosung erfolgt am selben Tag.