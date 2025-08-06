Best of Cinema: Walk the Line

Mit Walk the Line steht ein weiteres Highlight der Best of Cinema-Reihe in den Startlöchern – diesmal gespickt mit jeder Menge Musik, großen Emotionen und einer außergewöhnlichen Biografie. 2005 wurde James Mangolds Regiearbeit über Johnny Cash, der mit seiner unverwechselbaren Stimme die Musik revolutionierte und zu einer Legende wurde, uraufgeführt.

Zu seinem 20-jährigen Jubiläum kehrt das preisgekrönte Biopic am Dienstag, den 2. September exklusiv im Rahmen der monatlichen Kinoeventreihe zurück auf die große Kino-Leinwand.

Zum Film:

Sänger. Rebell. Gesetzloser. Held. Mit seinen treibenden Akkorden, der Intensität seiner stahlblauen Augen und einer Stimme so dunkel wie die Nacht revolutionierte Johnny Cash die Musik – und wurde zu einer amerikanischen Ikone. Die Academy Award®-Gewinner Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon spielen die Hauptrollen (und singen) als Johnny Cash und June Carter in dieser inspirierenden wahren Geschichte über die unerschütterliche Hingabe eines Mannes zu seiner Musik, seiner Botschaft und der größten Liebe seines Lebens.

Wir verlosen 2x2 Kinofreikarten!

Teilnahmeschluss ist der 27. August 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.