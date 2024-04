Blitz-Verlosung!: Circus-Theater Roncalli

Bis zum 26. Mai präsentiert das Circus-Theater Roncalli am Neumarkt in Köln Bernhard Pauls neues Meisterwerk „ARTistART“. Das ist eine Fortsetzung des erfolgreichen „All for ART for All“ und bringt die Kunst großer KünstlerInnen wie Keith Haring, Frida Kahlo, Picasso und Henri de Toulouse-Lautrec zurück in die Manege. Die bekannten Motive dieser Künstler verschmelzen mit artistischen Darbietungen zu einem einzigartigen Gesamtkunstwerk. Die BesucherInnen können sich auf mitreißende Artistik, charmante Clownerie und die magische Atmosphäre Roncallis freuen. Das alles gibt es im nostalgischen Circuszelt zu sehen, und natürlich ist auch weiterhin kein Tier dabei. Ein Erlebnis für alle Sinne und die ganze Familie.

Verpassen Sie nicht die Chance, am 02. Mai um 15h dabei zu sein. Wir verlosen 4x4 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 30.04., um 16 Uhr. Die Auslosung erfolgt am selben Tag.