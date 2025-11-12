Passend zur Vorweihnachtszeit geht das Jahr der Best of Cinema-Reihe dank Tim Burtons Charlie und die Schokoladenfabrik filmisch süß zu Ende. Unter der Regie des gefeierten Ausnahmeregisseurs entführt die fantasievolle Verfilmung des gleichnamigen Buchklassikers von Roald Dahl das Publikum in die zuckersüße Traumwelt eines exzentrischen Schokoladenfabrikanten. Erzählt wird die Geschichte des kleinen Charlie, der ein goldenes Ticket gewinnt und damit die einmalige Chance erhält, die großartigste Schokoladenfabrik der Welt zu besuchen – geführt von dem wohl ungewöhnlichsten Süßwarenhersteller namens Willy Wonka – hochkarätig besetzt mit Johnny Depp. Am 2. Dezember gibt es nun die einmalige Gelegenheit, Burtons Leinwandhighlight erneut oder vielleicht auch zum ersten Mal im Kino zu erleben.

Inhalt:

Wonka, selbst in höchst skurrilen Familienverhältnissen groß geworden, startet ein weltweites Gewinnspiel, um einen Erben für sein Schokoladenimperium zu finden. Fünf glückliche Gewinner, darunter auch der kleine Charlie, der mit seiner verarmten Familie im Schatten von Wonkas wundersamer Fabrik wohnt, erhalten durch "Goldene Tickets", die sie in ihren Wonka-Schokoladenriegeln finden, die einmalige Chance zu einer Führung durch die legendäre Schokoladenfabrik, die seit 15 Jahren kein Fremder mehr betreten hat. Von den erstaunlichen Erlebnissen völlig überwältigt, dringt Charlie immer tiefer in Wonkas fantastisch süßes Reich ein...

