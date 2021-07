Cinelive Sommertour 2021

Cinelive entführt die BesucherInnen des Sion Sommerkino in die Sphäre handverlesener und spannender globaler Kurzfilme. Aber nicht nur das: Zusätzlich darf man sich auch über Poetry Slam von Tabea Farnbacher sowie einen der renommiertesten Naturfotografen und -filmern, Markus Mauthe, freuen. All das wird musikalisch eingerahmt durch die Cinelive-unplugged-Showband und den Singer/Songwriter Dan O‘Clock.

Kurzfilme

„Ein Ort sich entführen zu lassen, neue Geschichten zu entdecken und weit über die Leinwand hinaus zu verreisen,“ so erleben die Menschen in den warmen Monaten das Sommerkino. Daran möchte Klaus Eschmann anknüpfen und gemeinsam mit den Besuchern ausgesuchten Kurzfilmen einen wohligen Raum kreieren – ganz nach dem Motto: Sommer, Sonne, Lust und Leben. Gezeigt werden ca. sechs Kurzfilme, mit dabei sind die prämierten Short Cuts „The Beauty“ (D 2019) und „Nashorn im Galopp“ (D 2012/2013). Weitere Filmschätze kommen aus Australien, Frankreich und den USA.

Live Mukke

It’s Dan O‘Clock. Der deutschsprachige Singer/Songwriter ist gekommen, um zu bleiben. Dan wird mit ausgesuchten MusikerInnen – teils lokal aus den jeweiligen Städten – die Sommerkino Tour begleiten und die unplugged Showband stellen. Man ist gespannt und freut sich mit Dan einen Ausnahmesongpoeten als musikalischen Kopf für Cinelive verpflichten zu dürfen.

× Erweitern cinelive

Live Poetry

Tabea Farnbacher brach ein Philosophiestudium ab, behielt sich aber das Interesse an Literatur und Feminismus. Sie schloss ein Psychologiestudium in Hildesheim ab – vielleicht legt sie deshalb beim Zuhören immer den Kopf schief. Seit 2016 ist sie Teil der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene. 2017 wurde sie U20-Vizemeisterin bei den deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Im selben Jahr erreichte sie das Halbfinale, 2018 das Finale der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Sie ist Bundespreisträgerin junger AutorInnen 2018. Man trifft sie mit einem Kaffee, einem Buch, oder einem Kugelschreiber in der Hand, nicht selten auch mit allem zugleich.

× Erweitern cinelive

Reisejournalismus

Greenpeace Botschafter Markus Mauthe zählt zu den renommiertesten Naturfotografen und -filmern Deutschlands. Das Privileg des Reisens und die damit verbundenen Erlebnisse mit der Natur, den Tierwesen und Menschen, haben ihn zum aktiven und engagierten Werber für die Schönheit unserer Erde gemacht. Markus Mauthe betreibt neben seinen mitreißenden und bildgewaltigen Vorträgen die Naturschutzorganisation AMAP in Brasilien und hat zum Jahresbeginn sein neues Buch „Allein kann ich die Welt nicht retten“ veröffentlicht. Die Freude ist groß Markus mit einer exklusiven Beitragsproduktion für Cinelive gewinnen zu können.

× Erweitern cinelive

Cinelive Sommertour 2021, Sion Sommerkino, 14.08., Showstart mit Einbruch der Dunkelheit, weitere Infos und Tickets unter: www.cinelive.de und www.bay-cologne.de

Wir verlosen 5x2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 12. August. Die Auslosung findet am gleichen Tag statt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!