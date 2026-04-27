Cirque Bouffon in Bad Honnef

Ab 03. Juni präsentiert der Cirque Bouffon seine atemberaubende Show CARROUSEL, statt wie gewohnt im Zelt, erstmalig in der außergewöhnlichen Location des mondänen Kurhaus in Bad Honnef.

Bei der Show CARROUSEL des Cirque Bouffon verschmelzen Akrobatik, Musik und Tanz zu einem sinnlichen Erlebnis. Das internationale Künstlerensemble begeistert das Publikum mit einer magischen Welt, in der sich alles um die Kreisläufe des Lebens, die Schönheit des Moments und die Kunst des Träumens dreht. Wie ein Karussell, das sich sanft im Takt der Musik dreht, fügen sich Akrobatik, Musik und Poesie zu einem sinnlichen Gesamtkunstwerk.

Unter der Regie von Frédéric Zipperlin vereint CARROUSEL die Magie des Cirque Bouffon: die Herzen zu berühren und die Zeit für einen Moment anzuhalten. Farbenfrohe Gestalten, atemberaubende Akrobatik und melancholisch-schöne Klänge führen durch ein Universum voller Fantasie und Magie. CARROUSEL ist eine Show der internationalen Extraklasse und ein Fest für die Seele.

Im Stile der französischen Theaterkunst Nouveau Cirque ist ein buntes Kaleidoskop an Eindrücken, Bildern und Emotionen, immer begleitet von den poetischen, sinnlichen und rauschhaften Kompositionen des ukrainischen Komponisten Sergej Sweschinski. Ein zauberhaft-unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

03. bis 27. Juni 2026, Kurhaus Bad Honnef, Hauptstr. 28, 53604 Bad Honnef, www.bonnticket.de

Für die Vorstellung am 04. Juni um 14:30 Uhr verlosen wir 3 x 2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 26. Mai 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.