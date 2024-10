Expand Foto: Cortez Schokoladen

Wer hier einmal den Fuß über die Schwelle gesetzt hat, kommt garantiert wieder. Bei Cortez Schokoladen gibt es so ziemlich die besten Produkte, die man aus Schokolade herstellen kann. Als spezialisiertes Fachgeschäft bietet das kleine Team um Marco Mühlberg hunderte verschiedener Tafeln, Riegel und anderer feinster Schokoladenprodukte – alles herausragende Kreationen aus Manufakturen in der ganzen Welt. Darunter sowohl traditionelle Familienbetriebe als auch junge „bean-to-bar“-Chocolatemaker. Zu allen gibt es eine Geschichte, die so spannend ist wie die Schokolade lecker – auch VeganerInnen und AllergikerInnen kommen auf ihre Kosten. Sogar zuckerfreies Naschen ist möglich.

Wenn Sie allerdings auf dänische Spezialitäten stehen, ist da schon das ein oder andere Körnchen Zucker enthalten. Widerstehen ist trotzdem zwecklos, denn diese süßen Delikatessen aus dem Norden sind spektakulär lecker: Flødeboller der Manufaktur Summerbird. Das sind kleine Schokoküsse, die es in sich haben.

Expand Foto: Sofia Rodriguez

Ihr Boden besteht aus aromatischen, steingewalzten Mittelmeermandeln. Diese sorgen für den einzigartigen zart-knusprigen Biss. Darauf wird eine italienische Baisermasse gespritzt, die zur Krönung von einer doppelten Schicht hochwertiger Amazonas-Schokolade umschlossen wird. Die Flødeboller von Summerbird werden ausschließlich mit natürlichen Zutaten hergestellt und nur von wenigen Fachgeschäften angeboten. Die Geschmacksrichtungen variieren je nach Jahreszeit: Neben dem immer verfügbaren Klassiker mit dunkler Schokolade gibt es die typisch skandinavische Variante mit einem Hauch von Lakritz. Im Frühjahr verführt uns die fruchtige Kombination von Erdbeere mit Rhabarber und im Winter die Version mit Kirsche und Kokos. Beliebt sind sie alle gleichermaßen und immer schnell verkauft. Wundert uns nicht! Denn die handgefertigten Köstlichkeiten schmecken frisch am besten und kommen immer nur in kleinen Stückzahlen.

Sie halten es eher wie die Franzosen und mögen frische Pralinen? Kein Problem! Werfen Sie mal einen Blick in die Pralinentheke. Da läuft Ihnen automatisch das Wasser im Munde zusammen. Hinein kommen ausschließlich edle Produkte aus dem Hause Michel Cluizel, der seine Kreationen in der Normandie mit viel Liebe und besten Rohstoffen herstellt. Ergänzend dazu liegen die prämierten Champagnertrüffeln von Eberhard Schell sowie die köstlichen Sünden der Wiener Manufaktur Xocolat unschuldig daneben.

Eins ist sicher: Bei Cortez Schokoladen findet man die schönsten Präsente – für andere oder sich selbst. Probieren Sie es aus!

Cortez Schokoladen, Gertrudenstr. 23, 50667 Köln, Tel. 0221-272 50 70, Ö: Januar bis Oktober Mo-Sa 10-18h, November und Dezember Mo-Sa 10-19h, www.cortez-schokoladen.de

