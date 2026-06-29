Mit „Kindsköpfe im Park 2026“ bringen Deine Freunde ihre Mischung aus Familienkonzert, Popshow und cleverem Kinderlieder-Update unter freiem Himmel auf die Bühne. Nach Konzerten in der Halle geht es für die Hamburger Band im Sommer wieder nach draußen – mit neuen Songs, viel Energie und dem typischen Deine-Freunde-Humor. Im Kölner Tanzbrunnen trifft tanzbare Musik auf Texte, die Kinder ernst nehmen und Erwachsene nicht ausschließen.

Deine Freunde „Kindsköpfe im Park 2026“, 05.07., 17:30h, Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln, ab 37€

Wir verlosen 1x Familienticket für 2 Erwachsene + 2 Kinder!

Teilnahmeschluss ist der 02. Juli, die Auslosung erfolgt am selben Tag.