Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie – Infinity Castle

Tanjirō Kamado – ein Junge, der sich dem Korps der Dämonenjäger anschließt, nachdem seine kleine Schwester Nezuko selbst in einen Dämonen verwandelt worden ist.

Während er stärker wurde und seine Freundschaften und Bindungen zu anderen Mitgliedern des Korps vertiefte, hat Tanjirō gemeinsam mit seinen Gefährten Zenitsu Agatsuma und Inosuke Hashibira bereits zahlreiche Dämonen bekämpft. Auf seiner Reise kämpfte er an der Seite der höchstrangigen Schwertkämpfer des Korps, den sogenannten Säulen, darunter der Flammensäule Kyōjurō Rengoku im Mugen Train, der Klangsäule Tengen Uzui im Freudenviertel sowie der Nebelsäule Muichirō Tokitō und der Liebessäule Mitsuri Kanroji im Schwertschmiededorf.

Als die Mitglieder der Dämonenjäger und die Säulen ein gemeinsames Gruppenkrafttraining namens Säulentraining absolvieren, um sich auf den bevorstehenden Kampf gegen die Dämonen vorzubereiten, taucht Muzan Kibutsuji im Ubuyashiki-Anwesen auf. Nachdem das Oberhaupt der Dämonenjäger in Gefahr gerät, eilen Tanjirō und die Säulen zum Hauptquartier – doch Muzan Kibutsuji stürzt sie in einen tiefen Abgrund, der sie an einen geheimnisvollen Ort befördert.

Ihr Sturz endet in der Festung der Dämonen – dem Infinity Castle. Dort entfacht der finale Kampf zwischen den Dämonenjägern und Dämonen.

