Der Teufel trägt Prada 2

Fast zwanzig Jahre nach ihren legendären Auftritten als Miranda, Andy, Emily und Nigel kehren Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci zu den Fashion-Hotspots von New York City und in die eleganten Büros des Runway Magazins zurück. Der Film vereint die Originalbesetzung erneut mit Regisseur David Frankel und Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna und stellt eine Reihe brandneuer Charaktere vor, u.a. gespielt von Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak und Conrad Ricamora. Tracie Thoms und Tibor Feldman sind erneut in ihren Rollen als „Lily“ und „Irv“ aus dem ersten Film zu sehen.

Wir verlosen zum Kinostart drei Pakete bestehend aus:

1x Hauptplakat + 1x Decke zum Film

1x Teaserplakat + 1x Kaffeebecher + 1x Totebag

1x Teaserplakat + 1x Kaffeebecher + 1x Totebag

Teilnahmeschluss ist der 27. April, die Auslosung erfolgt am selben Tag.