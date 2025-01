Die Abenteuer von Kina & Yuk

Die Arktis. Ewiges Eis, das sich endlos und still über den gefrorenen Ozean erstreckt. Das Überleben an diesem ebenso magischen wie unwirklichen Ort ist eine Herausforderung. Vor allem für Kina und Yuk, denn die beiden kleinen Polarfüchse werden schon bald zum ersten Mal Eltern.

Doch die arktischen Winter sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Das Eis schmilzt, und als Yuk eines Tages an der Küste auf die Jagd geht, bleibt er auf einer treibenden Eisscholle gefangen. Voneinander getrennt, müssen die beiden allen Gefahren zum Trotz in unbekannte Gebiete vordringen, in der Hoffnung, rechtzeitig zur Geburt ihrer Jungen wieder zueinanderzufinden. Auf ihrem abenteuerlichen Weg durch die majestätische Natur treffen die beiden mutigen Polarfüchse auf wilde Feinde, schließen unerwartete Freundschaften und wagen sich sogar in die Welt der Menschen.

Der Film von Regisseur Guillaume Maidatchevsky („Ailos Reise“, „Lou – Abenteuer auf Samtpfoten“) ist eine anrührende Geschichte über Hoffnung, Freundschaft und unbeirrbare Liebe. Vor spektakulärer Naturkulisse inszeniert, nimmt der Film mit auf eine packende Reise durch eine zerbrechliche Welt, voller Überraschungen und Wunder. Der Dokumentar- und Naturfilmspezialist erzählt in spektakulären Bildern von der abenteuerlichen Reise zweier Polarfüchse durch die majestätisch wilde und immer stärker gefährdete Wunderwelt des Polarkreises. Gedreht wurde aus nächster Nähe zu den Tieren, die sich in der durch zu milde Temperaturen veränderten Umwelt behaupten müssen. Dabei entstanden ist ein bezaubernder Familienfilm für Jung und Alt, der die Magie der Natur feiert und gleichsam eindringlich deren Zerbrechlichkeit zeigt. Ein Abenteuer für die ganze Familie.

