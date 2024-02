Die Farbe Lila

Celie Harris (Fantasia Barrino) lebt zusammen mit ihrer Schwester Nettie (jung: Halle Bailey, erwachsen: Ciara) im amerikanischen Süden des beginnenden 20. Jahrhunderts. Bereits mit vierzehn wird sie von ihrem Vater vergewaltigt und anschließend an Albert Johnson verheiratet, der ihre geliebte Schwester für immer aus dem Haus verbannt. Während der folgenden Jahrzehnte in der brutalen Ehe trifft Celie auf bemerkenswerte Frauen, deren eigene Geschichten mit ihrer verwoben sind. Nach vielen Widrigkeiten ist es schließlich an der Zeit, dass die Frauen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Nach der Spielberg Verfilmung aus dem Jahre 1985 folgt nun die Musicalfassung nach dem gleichnamigen Roman von Alice Walker. –nr

