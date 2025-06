Die Schlümpfe: Der große Kinofilm

×

Als Papa Schlumpf auf mysteriöse Weise von den bösen Zauberern Gargamel und Razamel entführt wird, machen sich Schlumpfine und die Schlümpfe auf den Weg in die reale Welt, um ihn zu befreien. Mit Hilfe ihrer neuen Freunde müssen die Schlümpfe herausfinden, was ihre Bestimmung ist, um das Universum zu retten.

Regie führte Chris Miller („Der gestiefelte Kater“, „Shrek der Dritte“), für das Drehbuch zeichnet Pam Brady verantwortlich. Produziert wurde der Film von Jay Brown, Ty Ty Smith, Robyn Rihanna Fenty und Ryan Harris. In der deutschen Fassung leiht Uwe Ochsenknecht dem kultigen Papa Schlumpf seine ausdrucksvolle Stimme, der spanisch-deutsche Sänger Álvaro Soler wird als No Name Schlumpf nicht nur sprechen, sondern natürlich auch singen, und Stimmenwunder Rick Kavanian wird gleich zweimal zu hören sein – als Gargamel und dessen Bruder Razamel.

Wir verlosen 2 Fanpakete bestehend aus:

2x Freikarten

1x Lunchbox

1x Tattoos

Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.