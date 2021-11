Dinner For Two

Maggie und Carsten sind ein unzertrennliches Paar - privat wie beruflich schwingen die ambitionierte Restaurant-Managerin und der anspruchsvolle Gourmet-Koch in perfekter Harmonie. Ein gemeinsames Ziel treibt sie an: Der erste Michelin-Stern für ihr Restaurant! Doch je näher sie dem Erfolg kommen, umso klarer wird, was auf dem Spiel steht, wenn kulinarische Perfektion zum höchsten Anspruch wird.

Game of Thrones-Star Nikolaj Coster-Waldau und Katrine Greis-Rosenthal begeistern als Paar, dessen große Liebe von Leidenschaft beseelt ist und von Obsession auf eine harte Prüfung gestellt wird.

Ab 02. Dezember 2021 als Video-on-Demand und ab 09. Dezember 2021 als Blu-ray und DVD!

