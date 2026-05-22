Was wäre, wenn du herausfinden würdest, dass wir nicht allein sind? Angenommen, jemand könnte dir das beweisen: Hättest du Angst?

Nächsten Sommer erfährt die gesamte Menschheit die Wahrheit.

Universal Pictures freut sich, die Produktion eines neuen Original-Blockbusters bekanntzugeben, der von Steven Spielberg konzipiert und inszeniert wurde. In den Hauptrollen sind die SAG-Preisträgerin und Oscar®-Nominierte Emily Blunt (Oppenheimer, A Quiet Place), der Emmy- und Golden-Globe-Gewinner Josh O’Connor (Challengers – Rivalen, The Crown), der Oscar®-Preisträger Colin Firth (The King’s Speech – Die Rede des Königs, Kingsman-Reihe), Eve Hewson (Bad Sisters, Ein neuer Sommer) und der zweimalige Oscar®-Nominierte Colman Domingo (Sing Sing, Rustin) zu sehen.

Das Drehbuch basiert auf einer Geschichte von Steven Spielberg. Verfasst wurde das Skript von David Koepp, der für Spielberg bereits die Drehbücher zu Jurassic Park, Vergessene Welt: Jurassic Park, Krieg der Welten sowie Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels geschrieben hat. Insgesamt haben diese Filme weltweit mehr als 3 Milliarden Dollar eingespielt. Auch das Drehbuch für den Film Jurassic World: Die Wiedergeburt von 2025 stammt aus Koepps Feder.

Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit wurde von der fünfmaligen Oscar®-Nominierten Kristie Macosko Krieger (Die Fabelmans, West Side Story) und Steven Spielberg für Amblin Entertainment produziert. Als ausführende Produzenten waren Adam Somner und Chris Brigham beteiligt.

Steven Spielberg ist einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Filmemacher der Branche. Als Regisseur mit den höchsten Einspielergebnissen aller Zeiten hat er Blockbuster wie Der weiße Hai, E.T. – Der Außerirdische, die Indiana Jones-Reihe und Jurassic Park auf die Leinwand gebracht.

Zu Spielbergs zahllosen Auszeichnungen gehören drei Oscars®, unter anderem in den Kategorien „Beste Regie“ und „Bester Film“ für den Film Schindlers Liste, der insgesamt sieben Oscars® gewann. Einen weiteren Oscar® als bester Regisseur erhielt Spielberg für Der Soldat James Ryan. Seine jüngste Regiearbeit, Die Fabelmans, veröffentlichte Universal im Jahr 2022. Der Film erhielt sieben Oscar®-Nominierungen, unter anderem in den Kategorien „Beste Regie“, „Bestes Originaldrehbuch“, „Beste Hauptdarstellerin“ und „Bester Film“.

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Teilnahmeschluss ist der 9. Juni 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.