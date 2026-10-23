Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte

London im 19. Jahrhundert. Während sich der junge Familienvater Bob Cratchit trotz bescheidener finanzieller Mittel auf das Weihnachtsfest freut, ist sein grimmiger Chef von der unnützen Weihnachtszeit wenig begeistert. Doch dann macht der knauserige Geizhals Ebenezer Scrooge (Johnny Depp) in der Nacht vor Weihnachten eine übernatürliche Begegnung, die sein Leben verändert und mit den prägenden Stationen seines Lebens konfrontiert wird. Geister der Vergangenheit (Andrea Riseborough), Gegenwart (Tramell Tillman) und Zukunft (Robert Strange) halten ihm den Spiegel vor. Die neueste Adaption der berühmten Erzählung von Charles Dickens fügt der Geschichte ein paar neue düstere Facetten hinzu. -nr

Wir verlosen zum Kinostart drei Gewinnpakete bestehend aus:

2x Kinofreikarten

1x Taschenuhr

Teilnahmeschluss ist der 10. November 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.

Weitere Infos zum Film unter: www.ebenezereineweihnachtsgeschichte.de/