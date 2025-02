Ein Mädchen namens Willow

Was soll Willow denn mit einem Wald anfangen? Den hat sie nämlich von ihrer Großtante Alwina geerbt. Und nicht nur den – Alwina hat Willow auch noch ein kleines windschiefes Häuschen hinterlassen und vor allem: ihre Hexenkraft. Doch ob Willow dieses Erbe, mit allem was dazu gehört, wirklich annehmen möchte? Und dann soll sie auch noch drei Mädchen finden, die die Gabe des Hexens ebenfalls in sich tragen und gemeinsam mit ihnen den Wald retten. Nur wo? Und vor allem, wie? Zum Glück ist Willow nicht allein, denn Rufus, der Fuchs, weicht nicht mehr von ihrer Seite.

Wir verlosen 2 Fanpakete bestehend aus jeweils:

2x Kinotickets

1x Buch zum Film

Sowie 1 Fanpaket bestehend aus:

2x Kinotickets

1x Hörspiel zum Film

Teilnahmeschluss ist der 27. Februar, die Auslosung erfolgt am selben Tag.