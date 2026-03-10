Ein Sommer in Italien – WM 1990

Im Sommer 1990 sind die Deutschen im kollektiven Freudentaumel: Die Nationalelf gewinnt in Italien unter Teamchef Franz Beckenbauer die Fußballweltmeisterschaft und setzt damit dem ganzen Land ein Denkmal. Diese legendäre Geschichte muss jetzt, 35 Jahre später noch einmal erzählt werden – für alle, die damals mitgefiebert haben und für die nachfolgenden Generationen. Mit neuen, intimen Einblicken von den Spielern selbst, nie gesehenen Privat-Aufnahmen und Schätzen aus den Archiven der FIFA. Dabei geht es nicht nur um Fußball – viel mehr um Freundschaft, Loyalität und Hoffnung in einem gerade neu vereinten Deutschland.

