„Eine Weihnachtsgeschichte“

Wer kennt sie nicht die Geschichte vom alten Geizhals Scrooge, der an Heiligabend den Geistern seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft begegnet? Charles Dickens große Erzählung ist der Klassiker der Weihnachtszeit. Die neue Eigenproduktion des Urania Theaters erzählt den Klassiker einmal ganz anders: Mit Musik und Artistik – und ohne Worte! Wie das gehen soll? Das bleibt eine Überraschung! Ein Varieté-Programm für die ganze Familie zum Staunen, Lachen, Weinen und mit internationalem Cast, aufwendigen Kostümen, bezaubernder Musik und atemberaubenden Nummern.

Wir verlosen für die Premiere am 21. November 2025 um 20:00 Uhr 3 x 2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 17. November 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.