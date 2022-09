Einmal um die Welt, äver op Kölsch

Besser kann eine Woche nicht beginnen: Am Montag, den 19. September spielt Stefan Knittler seine legendären Welthits op Kölsch im Gloria Theater. Seit 2011 tourt er mit den Cover-Versionen internationaler Klassiker durch die Region. Zu einem Highlight wird es, wenn er gemeinsam mit seiner zehnköpfigen Band und vielen anderen KünstlerInnen, wie zum Beispiel Björn Heuser, Zeltinger & Kleimann, Roman Lob von StadtRand, Flo Peil von Kasalla und Nici Kempermann von Kempes Feinest Mundart-Adaptionen gefeierter Songs aller Jahrzehnte performt. In den zwei Stunden wechseln sie sich mit weiteren Überraschungsgästen ab, um den Fans ein Konzerterlebnis der Extra-Klasse zu bescheren. Im Gepäck haben sie Lieber von den Goo Goo Dolls, den Crash Test Dummies, Melissa Etheridge, The Ramones, Bob Dylan und Lou Reed. Natürlich reicht das nicht, um den Abend zu füllen und so darf sich die Fangemeinde auch auf Lieblingslieder von David Bowie, The Police und Prince freuen.

Stefan Knittler mit P/op KÖLSCH, 19.09., 20h, Gloria Theater, Apostelnstraße 11, Köln

Wir verlosen von 3x2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 19.09. die Auslosung erfolgt am selben Tag.

