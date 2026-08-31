Nach einem verheerenden Flugzeugabsturz finden sich der Special-Forces-Offizier James Belmont (Brad Pitt) und sein Militärhund Odin tief in der Wildnis Alaskas gestrandet wieder. Gemeinsam sind sie gezwungen, einen brutalen Kampf ums Überleben gegen die Elemente zu führen. „Eiserne Wildnis - Heart of the Beast“ des gefeierten Filmemachers David Ayer ist ein packender Abenteuerthriller, der von der unzerbrechlichen Verbindung zwischen einem Mann und seinem besten Freund erzählt, während sie sich ihrer bislang größten Herausforderung stellen.

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Teilnahmeschluss ist der 21. September, die Auslosung erfolgt am selben Tag.