Die visionäre Elektronik-Band Empire of the Sun wird ihre fesselnde Live-Show nach Europa bringen - das erste Mal seit sechs Jahren, dass die Band auf dem Kontinent auftritt. Die europäischen Fans werden die Chance haben, den hymnischen Sound und die hypnotisierenden Visuals der Band zu erleben, wenn Empire of the Sun mit ihrer Live-Show an einigen der atemberaubendsten Orte Europas auftreten.

Luke Steele und Nick Littlemore sind bekannt für ihre kaleidoskopische Verschmelzung von Fantasie und Realität und haben das Publikum weltweit mit ihren filmischen Darbietungen und ihrer von der Kritik gefeierten Musik in ihren Bann gezogen. Das kürzlich erschienene Album „Ask That God“ läutet eine neue Ära ein, in der Fantasie, Klangforschung und existenzielle Themen zu einem allumfassenden Hörerlebnis verschmelzen.

Die kommenden Live-Shows von Empire of the Sun versprechen ein wahres Spektakel an Sound und Visionen zu werden, mit einer Setlist, die ihre Multi-Platin-Diskografie umfasst. Die Fans können neben zeitlosen Hits wie „Walking On A Dream“, „We Are The People“, „Alive“ und „High and Low“ auch neue Stücke von „Ask That God“ hören. Die Band hat ihre vollumfassende Live-Show im Gepäck und wird die Konzerte in ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis verwandeln. Empire of the Sun werden diesen Sound auf die LiveBühnen Europas bringen – im August dieses Jahres auch mit Shows in Deutschland.

Empire of the Sun – „Ask That God“-Tour, 04.08., 20h, Palladium, Schanzenstr. 40, Köln, ab 62,50€

Wir verlosen 3x2 Tickets für das Konzert!

Teilnahmeschluss ist der 25. Juli 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag.