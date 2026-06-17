Evil Dead Burn entfesselt das bisher brutalste und furchterregendste Abenteuer der Reihe und erobert die Kinoleinwände mit einem brandneuen Kapitel voller Gemetzel und dämonischem Chaos. Nach dem Tod ihres Mannes sucht eine Frau Trost bei ihren Schwiegereltern auf deren abgelegenem Familienanwesen. Als sich jedoch einer nach dem anderen in Deadites verwandelt, wodurch das Beisammensein zu einem Familientreffen aus der Hölle wird, muss sie feststellen, dass die Versprechen, die sie zu Lebzeiten gegeben hat, selbst im Tod weiterleben.

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Teilnahmeschluss ist der 15. Juli 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.