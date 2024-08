FLOW World Tour 2024-2025

Die japanische Rockband FLOW, bekannt für unzählige Anime-Songs, hat die bisher größte Tour ihrer Bandgeschichte angekündigt. Der Tourtitel „ANIME SHIBARI“, was auf Japanisch „Anime-only“ heißt, bedeutet, dass sie ausschließlich die zahlreichen Songs spielen werden, die FLOW zu japanischen Anime-Filmen beigesteuert hat. Dazu zählen bekannte Lieder aus „Naruto“, „Code Geass“, „Dragon Ball Z“ und vielen mehr. Ihr meistgestreamter Song „Sign“ konnte allein auf Spotify über 100 Millionen Streams erreichen und durch ihre Konzerte in fast 20 Ländern sind FLOW inzwischen weltweit beliebt.

FLOW ist eine 5-köpfige Rockband, die 1993 von den Brüdern KOHSHI (Vocals) und TAKE (Gitarre) gegründet seit 2000 in der aktuellen Formation besteht. Nach ihrem Debüt im Jahr 2003 hat sich FLOW einen Namen für zahlreiche erfolgreiche Anime-Songs erarbeitet: Zum Beipspiel für den Anime „NARUTO“, „Code Geass: Lelouch of the Rebellion“ oder „Tales of Zestiria the Cross“. Seit 2006 sind sie nicht nur in Japan, sondern auch weltweit aktiv und können Shows in 19 Ländern in Asien, Nordamerika, Südamerika und Europa verzeichnen. Als Live-Band überwinden sie dabei Grenzen. Ihr Song "Sign“ für die Eröffnung von „Naruto Shippuden“ wurde weltweit über 120 Millionen Mal auf Spotify gestreamt.

Am 2. Juli 2022 feierte FLOW ihr 20-jähriges Bestehen und veröffentlichte im November die Single „Daydream Believer" in Zusammenarbeit mit ORANGE RANGE. Im Juli 2023 fand die größte Show der Band, das „FLOW 20th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE 2023 Anime Shibari Festival“, in der Makuhari Messe International Exhibition Hall in Japan statt.

Als Hommage an FLOWs Anime-Erbe und das Tour-Thema zeigt das Key Visual der Welttournee die fünf Bandmitglieder als Anime-Charaktere. FLOW sagen selbst zu ihrer World Tour: „In den letzten 20 Jahren hat unser Publikum uns geholfen, Musik und Live-Auftritte als FLOW zu kreieren. Jetzt bringen wir sie mit unserer Welttournee um die ganze Welt. Lasst uns bei unseren Auftritten gemeinsam die beste Zeit erleben, während wir die Welt der Animes feiern. Vielen Dank an alle für eure Unterstützung!“

FLOW - „World Tour 2024-2025 - Anime Shibari“, 08.09., 20h, E-Werk, Schanzenstr. 37, Köln, 58€

Wir verlosen 2x2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 04.09., die Auslosung erfolgt am selben Tag.