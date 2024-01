Das gepflegte Fachwerkhaus wirkt schon von außen einladend. Dieser Eindruck bestätigt sich, wenn man eintritt. Das Ehepaar Wermelskirchen hat die Gastfreundlichkeit quasi im Blut. Die beiden führen ihr Gasthaus bereits in der vierten Generation. Die Räumlichkeiten sind mit rustikalem Charme eingerichtet und in der Regel bis auf den letzten Platz besetzt. Reservieren ist Pflicht. Die Gerichte sind ein Genuss und das Angebot wechselt regelmäßig. Im Winter steht zum Beispiel Rehragout „Königsforst“ mit Preiselbeer-Rotweinbirne, Rotkohl und Mandelbällchen auf der Karte. In den R-Monaten kommen Muscheln in all ihren Variationen dazu und Schnitzel vom Eifler Landschwein gehen ganzjährig weg wie warme Semmeln. Für die VegetarierInnen zaubert der Koch zum Beispiel Pilzragout mit Maultaschen. Dazu mundet ein frisch gezapftes Gilden Kölsch hervorragend. Ein sportliches Kleinod haben Diana und Udo Wermelskirchen on top zu bieten: Nebenan hegen und pflegen sie eine Kegelbahn aus den 50er Jahren. Wenn man das Glück hat und einen Timeslot bekommt, kann man Sport und Kulinarik perfekt unter einen Hut bringen.

Gasthaus Wermelskirchen, Burggraben 8, 51429 Bergisch Gladbach, (02204) 52564, www.gasthaus-wermelskirchen.de

Wir verlosen zwei Gutscheine für ein Essen im Wert von jeweils 100 Euro!

Teilnahmeschluss ist der 26. Januar, die Auslosung erfolgt am selben Tag.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!