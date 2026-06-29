Geese bringen ihren unkonventionellen Post-Punk in den Kölner Tanzbrunnen. Die Band aus Brooklyn machte 2021 mit der Debütsingle „Disco“ und dem Album „Projector“ auf sich aufmerksam, bevor sie mit „3D Country“ ihren Sound weiter öffnete. Auf dem aktuellen Album „Getting Killed“, aufgenommen mit Produzent Kenny Beats, treffen Indie-Momente, brachiale Gitarren und experimentelle Ausbrüche aufeinander. Rund um Frontmann Cameron Winter entsteht daraus eine Live-Show, die bewusst Grenzen verschiebt.

Geese, 23.08., 19h, Tanzbrunnen, Rheinparkweg 1, Köln, ab 38€,

Wir verlosen 3x2 Karten!

Teilnahmeschluss ist der 15. August 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.