Gewinnspiel: ROME

Chanson Noir, Post-Industrial, Avant-Pop, NeoFolk, Singer-Songwriter… es bedarf wohl all dieser Wortschöpfungen, um der faszinierenden Musik ROMEs beizukommen, die sich dennoch jeglicher Kategorisierung entzieht. Der Nukleus des Projekts ist der in Luxemburg geborene Sänger und Multiinstrumentalist Jerome Reuter. Reuter behandelt in seinen Texten oft historische und gewichtige Themen und spickt sie mit Versatzstücken aus der Weltliteratur. Waren bei ROME die Bezüge zum aktuellen politischen Zeitgeschehen eher indirekt, so hat dieses Prinzip spätestens mit der Veröffentlichung des 2023'er Albums "Gates of Europe" ein Ende, welches unter den aufwühlenden Emotionen des Kriegs in der Ukraine geschrieben wurde.

ROME, 08.10., 20h, Yard Club, Neusser Landstr. 2, Köln, 35€

Wir verlosen 3x2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 05. Oktober. Die Auslosung erfolgt am gleichen Tag.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!