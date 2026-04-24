Glennkill: Ein Schafskrimi

Schäfer George (Hugh Jackmann) liest seinen geliebten Schafen jeden Abend Krimis vor und nimmt an, dass sie kein Wort davon verstehen. Doch als ein mysteriöser Vorfall das friedliche Leben auf der Farm durchbricht, wird den Schafen bewusst, dass sie selbst nun die Ermittlungen übernehmen müssen. Also folgen sie der Spur der Beweise und machen menschliche Verdächtige ausfindig. Dabei beweisen sie, dass auch Schafe brillant darin sein können, Verbrechen aufzuklären. Ein neuer, geistreicher Krimi der etwas anderen Art.

Expand Expand Expand Foto: dumont

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Teilnahmeschluss ist der 11. Mai 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.