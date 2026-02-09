G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge

Von Sony Pictures Animation, dem Studio hinter Spider-Man: Across the Spider-Verse und den Machern von KPop Demon Hunters, kommt G.O.A.T. – BOCK AUF GROSSE SPRÜNGE: Eine originelle Actionkomödie, die in einer reinen Tierwelt spielt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Will, ein kleiner Ziegenbock mit großen Träumen. Er bekommt die einmalige Chance, einem Profiteam beizutreten und Roarball zu spielen – ein kontaktintensiver Hochleistungssport, bei dem die schnellsten und furchterregendsten Tiere der Welt dominieren. Wills neue Teammitglieder sind daher nicht gerade begeistert, nun eine schmächtige Ziege in ihrer Mannschaft zu haben, doch Will ist wild entschlossen, den Sport zu revolutionieren und ein für alle Mal zu beweisen, dass auch Kleine ganz groß rauskommen können.

Wir verlosen 2 Pakete bestehend aus:

1x Turnbeutel

1x Notizbuch

2x Kinokarten

Teilnahmeschluss ist der 17. Februar, die Auslosung erfolgt am selben Tag.