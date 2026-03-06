Eine dunkle Nacht. Ein überfülltes Diner. Ein Mann mit einem Zünder stürmt herein und behauptet, aus der Zukunft zu kommen. Es ist das 117. Mal, dass er mit derselben dringenden Mission zurückgekehrt ist. Bevor die Zeit abläuft, muss er eine Gruppe eindeutig unqualifizierter Restaurantgäste (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chaudhry und Juno Temple) rekrutieren, um die bevorstehende KI-Apokalypse zu verhindern und die Menschheit vor den Gefahren der sozialen Medien zu retten. Das Problem? Alles spricht gegen sie: von skeptischen Fremden und hirnverbrannten Teenagern bis hin zu algorithmischen Monstrositäten, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Wenn diese unwahrscheinliche Gruppe es schafft, könnte die Welt vielleicht doch noch gerettet werden ... Oder auch nicht – ich weiß es nicht!

Good Luck, Have Fun, Don't Die ist ein komödiantisches, dynamisches, verrücktes Weltuntergangsabenteuer von Oscar-Preisträger Gore Verbinski (Fluch der Karibik, The Ring, Rango), wie Sie es noch nie erlebt haben.

Wir verlosen 3x2 Kinofreikarten!

Teilnahmeschluss ist der 12. März 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.