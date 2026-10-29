Green Lung kommen mit ihrem vierten Album „Necropolitan“ nach Köln. Die Londoner Band verbindet schwere Gitarrenriffs mit Hammondorgel, Mellotron und Geschichten aus der okkulten Überlieferung ihrer Heimatstadt. Bei der „Dance To The Grave Tour MMXXVI“ sind High On Fire als Special Guest und Gnome als Support dabei.

Der Albumtitel verweist auf sieben viktorianische Friedhöfe rund um London. Ihre einst repräsentativen Grabmäler, später von Efeu und Moos überwuchert, stehen für ein Leitmotiv der Platte: Die Natur überdauert den menschlichen Anspruch auf Größe und Unsterblichkeit.

Aufgenommen wurde das Album mit Produzent Tom Dalgety in den Rockfield Studios. Schlagzeug, Bass und Rhythmusgitarren spielte die Band gemeinsam ein, um ihren Liveklang möglichst unmittelbar einzufangen.

Die Songs greifen unterschiedliche Londoner Geschichten auf: „Necropolitan Line“ erinnert an die historische Leichenbahn, „Black Magick Radio“ an Subkulturen der 1960er-Jahre. Auf „Alostrael (Be My Babalon)“ ist Riley Pinkerton von Castle Rat zu hören.

Green Lung, Special Guest: High On Fire, Support: Gnome, 12.12., 20h, Carlswerk Victoria, Schanzenstr. 6–20, Köln, ab 32€ zzgl. Gebühren

Wir verlosen für das Konzert am 12. Dezember 2026 im Carlswerk Victoria 3 x 2 Eintrittskarten!

Teilnahmeschluss ist der 7. Dezember 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.