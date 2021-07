Gregor Meyle – live beim „Open-Airport- Kultur am Flughafen Köln/Bonn“

Auf dem Gelände des Flughafens KölnBonn und mit der freundlichen Unterstüt­zung der Früh Brauerei werden auf einer eigens für dieses Konzertereignis hergerichteten Freifläche, bestens an den öffentlichen Nahverkehr angebun­den, mit Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsgelän­des und einem entsprechenden Hygienekonzept nach Vorgabe (GGG) abwechslungsreiche Konzerte stattfinden. An drei aufeinander folgenden Tagen spielen Kasalla, Gregor Meyle, Cat Ballou, Klüngelköpp und viele weitere. Die Moderation übernimmt Martin Schopps.

Gregor Meyle, 03.09. 19h, Flughafen KölnBonn, weitere Infos und Tickets unter: www.sacova.de oder www.koelnerkartenladen.de

Wir verlosen 2x2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 28. August. Die Auslosung findet am gleichen Tag statt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook, Twitter und Instagram! Schaut doch mal rein!