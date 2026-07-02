Gregorianische Nacht: Apostola Apostolorum

Wie keine andere biblische Gestalt regt sie die Fantasie an: ein Papst erklärte sie zur Hure, die Popkultur zur Geliebten Jesu. Seit der frühen Kirche wird Maria Magdalena als wichtige Zeugin der Auferstehung verehrt, doch erst 2016 erkennt sie Papst Franziskus offiziell als Apostelin an. Die Cappella Pratensis – jüngst mit einem Grammy Award ausgezeichnet – widmet sich der Apostola Apostolorum und gibt uns einen Eindruck jenes Marienkults zu Beginn des 16. Jahrhunderts, als Nicolas Champion seine Missa de Sancta Maria Magdalena schreibt.
Über das Leben des aus Lüttich stammende Komponisten ist wenig bekannt, das schmälert jedoch nicht seinen Ruf als Meister der franko-flämischen Schule. Der affektreiche Musikstil, in dem Champion seine Messe komponiert, auch Musica reservata genannt, ist damals en vogue und findet in der ornamentreichen Architektur der Renaissance seine Entsprechung. Ihr stellen die preisgekrönten Sänger schlichte Gregorianische Gesänge gegenüber.
Programm
- Introit: Plainchant – Gaudeamus omnes
- Kyrie: Nicolas Champion (ca. 1475-1533) – Missa de Sancta Maria Magdalena
- Gloria: Nicolas Champion – Missa de Sancta Maria Magdalena
- Sequentia: Plainchant – Gottschalk of Aachen – Laus tibi Christe
- Credo: Nicolas Champion – Missa de Sancta Maria Magdalena
- Preface: Plainchant
- Sanctus: Nicolas Champion – Missa de Sancta Maria Magdalena
- Pater Noster: Plainchant
- Agnus Dei: Nicolas Champion – Missa de Sancta Maria Magdalena
- Communion: Plainchant – Diffusa est gratia
- Invitatorium: Plainchant – Deus in adiutorium
- Antiphona: Anonymous – Mundi fastum abdicavit – Ps.112 Laudate pueri
- Antiphona: Anonymous – Quando Martha satagebat – Ps. 109 Dixit Dominus
- Hymnus: Anonymous – Sydus solare
- Antiphona: Plainchant – Fidelis sermo
- Magnificat: Anonymous
Ausführende
- CAPPELLA PRATENSIS
- Tim Braithwaite – Superius und Leitung
- Andrew Hallock – Superius
- Korneel Van Neste – Altus
- Lior Leibovici – Altus
- Peter de Laurentiis – Tenor
- Julian Podger – Tenor
- Jonty Coy – Bassus
- Marc Busnel – Bassus
Gregorianische Nacht: Apostola Apostolorum, 25.09., 20h, Klosterbasilika Knechtsteden, ab 10€
Wir verlosen 2x2 Konzerttickets!
Teilnahmeschluss ist der 17. September 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.