Haps: Crime Doesn't Pay

Der unscheinbare Kleinkriminelle Alexander Rothstein, gespielt von Constantin von Jascheroff, landet wegen Drogenhandels in einem der härtesten Gefängnisse Deutschlands, und muss seine schwangere Frau zurücklassen. Getrieben von großen Geldsorgen und der nackten Überlebensangst im Gefängnisalltag, lässt sich Rothstein auf eine gefährliche Allianz mit dem kurdischen Gangsterboss Mazlum ein Gemeinsam ziehen sie ein ebenso lukratives wie perfekt geplantes Drogengeschäft auf, das weit über die Gefängnismauern hinausgeht. Doch während alles bestens zu laufen scheint, verstrickt sich Alexander mehr und mehr in ein Netz aus Intrigen und Verrat, aus dem es schon bald kein Entkommen mehr gibt. Plötzlich steht er vor der unvermeidlichen Wahl, entweder in diesem Strudel unterzugehen oder selbst zum Monster zu werden.

Wir verlosen 2 Pakete bestehend aus:

2x Kinokarten

1x T-Shirt aus der offiziellen HAPS-Kollektion

Teilnahmeschluss ist der 25. März 2025, die Auslosung erfolgt am selben Tag