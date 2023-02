Im Februar wird es maximal romantisch

Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Und das tagtäglich, aber natürlich ganz besonders am Valentinstag, wenn alle Liebenden auf Wolke Sieben schweben. Im Hard Rock Cafe geht ihre Zuneigung nicht nur sprichwörtlich durch den Magen. Am 14. Februar können sich die Turteltäubchen gemeinsam das spezielle Menü mit Onionrings und besonders marinierten Steaks im New York Style mit gegrillten Shrimps auf der Zunge zergehen lassen.

Es wird aber nicht nur kulinarisch aufgetischt, auch musikalisch steht das Barometer auf Liebe. Das Duo Molto Piano lässt sich von bekannten Songs inspirieren und interpretiert diese auf ihre Art neu. Marco Miliano und Olli Trommer sind Garanten für jazzige Sounds, die ins Blut gehen. Die soulige Stimme des Sängers überzeugt von der ersten Note an und macht jedes Lied zu einem Erlebnis.

Mit den beiden und einem Flirtini Cocktail steht der Romantik nichts mehr im Wege: Wer sich und seine Liebsten also richtig verwöhnen möchte, ist im Hard Rock Cafe genau richtig!

Special am Valentinstag:

FLIRTINI: Cocktail mit Wodka, frischer Zitrone, Ananas, Chambord und Prosecco Rosé

STRIP STEAK SCAMPI: 340g mariniertes + gegrilltes Porterhouse Steak, mit einem Topping aus vier gegrillten Shrimps und einer traditionellen Crevetten-Sauce, dazu grüne Bohnen and Pürree aus Yukongold-Kartoffeln

Hard Rock Cafe Cologne, Gürzenichstr. 8, Köln Fr 14.02., Auftritt: Molto Piano. um 20:00 Uhr

Wir verlosen für 1 Pärchen das oben genannte Special am Valentinstag für 19 Uhr im Hard Rock Cafe!

Teilnahmeschluss ist der 13.02., die Auslosung erfolgt am selben Tag.

