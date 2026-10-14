„IMAGINE“ kehrt ins Schauspielhaus Köln zurück

Ein friedliches Dorf, ein rätselhafter Gesang und die Frage, was sich am Himmel nähert: „IMAGINE“ von Alexander Kerlin, Kay Voges und dem Ensemble verbindet vertraute Alltagsszenen mit einer wachsenden Bedrohung.

Zunächst scheint die Welt in Ordnung: In den Häusern wird gegessen, Tee getrunken und den Kindern eine gute Nacht gewünscht. Doch dann zieht ein Schatten über den Dorfplatz, Pflanzen wachsen bedrohlich im Gewächshaus und ein Paket mit Uniformen taucht auf. Ein fremder Gesang holt die Menschen aus ihren Betten. Kündigt sich ein Engel an – oder eine Drohne, eine Rakete?

Unter der Regie von Kay Voges erzählt das Ensemble ohne Worte von dieser Gemeinschaft zwischen friedlichem Alltag und Ungewissheit. Musik und Sounddesign von Tommy Finke sowie Videoarbeit und Live-Kamera von Mario Simon und Jan Isaak Voges gehören zur Gestaltung des Abends. Das Bühnenbild stammt von Pia Maria Mackert.

Die Aufführung dauert eine Stunde und 45 Minuten ohne Pause und ist auch ohne Deutschkenntnisse zugänglich.

Vorstellungen im Schauspielhaus:

Wiederaufnahme: Sonntag, 18. Oktober 2026, 18 Uhr

Sonntag, 1. November 2026, 19 Uhr

Samstag, 14. November 2026, 19.30 Uhr

Schauspielhaus, Offenbachplatz, 50667 Köln. Weitere Informationen und Tickets unter www.schauspiel.koeln.

Wir verlosen für die Wiederaufnahme am 18. Oktober 2026 kurzfristig 2 x 2 Tickets!

Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober 2026, die Auslosung erfolgt am selben Tag.