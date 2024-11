In Extremo auf „Wolkenschieber“-Tournee

Vom Akustik-Trio zu einer der erfolgreichsten deutschen Rockbands. Von einer Idee, harter Arbeit, unbeirrtem Glauben zu ausverkauften Tourneen, bebenden Burgen und treuesten Fans auf der ganzen Welt. Mit ihrem packenden Signature-Sound aus modernem Rock und jahrhundertealten Einflüssen haben In Extremo nicht nur ein eigenes Musikgenre geprägt, sondern sich auch zur wohl bekanntesten und erfolgreichsten Mittelalter-Rockband der Welt entwickelt, die ein globales Millionenpublikum in ihren Bann zieht.

Seit fast drei Jahrzehnten fasziniert die Band mit ihrer mitreißenden Energie, die – in Vollendung! – aus dieser ureigenen Mischung entsteht: Zwischen historischen Einflüssen und dem gewaltigen Sound ihrer Metal-Gitarren, zwischen mittelalterlichen Instrumenten, folkloristisch-archaischen wie auch modernen Rhythmen, Mitsing-Hymnen in deutscher und mundartlicher Sprache, zwischen reinstem Vollgas und Gänsehaut-Melodien entsteht so viel mehr als Musik. Es ist eine Atmosphäre, ein Gefühl, eine Verbindung, die sie so einzigartig wie erfolgreich macht.

Nach sieben mit Edelmetall ausgezeichneten Alben (von denen nicht weniger als vier den 1. Platz der deutschen Longplay-Charts enterten) haben sich die fest aufeinander eingeschworenen Spielleute nun wieder zusammengefunden, um dunkle Gedanken in ungewissen Zeiten zu vertreiben: Mit „Wolkenschieber“ kündigen sie ein neues Album für den 6.9.24 und starten mit der gleichnamigen, 16 Termine, umfassenden Konzertreise und einem neuen Programm ab dem 15.11. in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch!

Schon immer stand ein Gedanke bei ihren Konzerten im Vordergrund: der des Feierns, der Geselligkeit und der Gemeinschaft. Ob bei frühen Mittelaltermarkt-Auftritten oder während großer Arena-Shows rund um den Globus – vor allem bei ihren Konzerten entsteht eine Verbundenheit, die In Extremo in dreißig aufregenden Jahren eng mit ihren Fans in nah und fern zusammengeschweißt hat.

Mit der „Wolkenschieber“-Tournee werden In Extremo nicht nur ihr neues Album „Wolkenschieber“ live vorstellen, sondern mit ihrer schnell ins Blut gehende Mixtur aus packenden Party- und Trinkliedern, kämpferischen Freiheitssongs und berührenden Balladen wieder für neuen Mut, Hoffnung und jede Menge guter Laune sorgen!

In Extremo, 30.12., 20h, Palladium, Schanzenstr. 36, Köln, ab 59,90€

