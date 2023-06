Foto: Veranstalter

Unter diesem Banner werden die Spielleute von In Extremo auch im nächsten Jahr wieder durch die mittelalterlichen Burgen und Schlösser des Landes ziehen und ihr Publikum auf eine einzigartige Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit mitnehmen! Für 2023 werden die Sechs ein ganz besonderes Programm für ihre Fans vorbereiten – man darf sehr gespannt sein und sich auf einige schon lange nicht gehörte Lieder freuen! Auf insgesamt neun Burgen und Schlössern werden In Extremo es wieder ordentlich krachen lassen!

Die Burgentour ist in den letzten Jahren zu einer festen Institution in der deutschen Open-Air Landschaft gewachsen und nach dem riesigen Erfolg in 2022 brennen In Extremo darauf, weitere Burgenshows in diesem Jahr zu spielen.

In Extremo „Carpe Noctem – Burgentour 2023“, 29.07., 17h, Burg Satzvey, An d. Burg 3, 53894 Mechernich, ab 89€, inextremo-tickets.de

Wir verlosen 2x2 Tickets! Teilnahmeschluss ist der 26.07., die Auslosung findet am selben Tag statt.

